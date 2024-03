La notizia si è diffusa sui social nelle ultime ore, il grande autore Eric Carmen si è spento all’età di 74 anni. Tutti lo conoscono e lo ricordano per i suoi più grandi successi: Hungry Eyes e All By Myself. L’annuncio è arrivato dalla moglie, attraverso uno straziante post pubblicato sui social network.

Amy, questo il nome della moglie dell’artista, ha rivelato che Eric Carmen è deceduto nel sonno lo scorso fine settimana. Non è chiaro, tuttavia, se fosse affetto da qualche malattia o quale sia l’esatta causa del decesso. Ecco le parole della donna:

È con enorme tristezza che condividiamo la straziante notizia della scomparsa di Eric Carmen. Il nostro dolce, affettuoso e talentuoso Eric è morto nel sonno, durante il fine settimana. Ci ha dato una grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà la sua eredita per sempre.

Tantissime le razioni e i commenti d’amore apparsi sotto il post, che in poche ore si è già diffuso in tutto il mondo. Eric Carmen era una star americana ed era diventato famoso grazie al gruppo dei Raspberries, seguitissimo negli anni ’70. Insieme a Jim Bonfanti e Wally Bryson, aveva raggiunto il picco delle classifiche con il brano Go All The Way.

Carmen aveva poi intrapreso la carriera da solista, nel 1975, raggiungendo un successo incredibile grazie al brano Hungry Eyes, che in tantissimi hanno avuto modo di apprezzare anche nel famosissimo film Dirty Dancing e al brano All By Myself, presente nel film Il diario di Bridget Jones e interpretato anche dall’amatissima star Celine Dion.

In queste ore, i social network sono impazzati da post di addio per il grande artista, accompagnati dalle sue foto e dai brani più famosi. Eric Carmen lascia una grande impronta nel mondo del soft rock.

