Catia Franchi, dama del trono over di Uomini e Donne, ha raccontato durante un’intervista di un delicato momento che ha dovuto affrontare e che le ha fatto capire l’importanza della sua vita.

Si è sposata molto giovane ed è diventata mamma di due splendidi figli. All’inizio si dedicava solamente alla sua famiglia, poi un giorno ha deciso di ritagliare in quella routine, un piccolo spazio per se stessa ed ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia.

In molti oggi si sono fatti una certa opinione di lei ed è diventata una delle dame più chiacchierate del momento, ma Catia Franchi ha voluto aprire il suo cuore e mostrare un lato ben diverso della sua persona.

Il tumore di Catia Franchi

Un giorno ha scoperto di avere un tumore, che è riuscita a sconfiggere. Ma quell’esperienza le ha cambiato la vita:

Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una grande rabbia e mi sono detta: ‘Basta adesso voglio vivere’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io.

È stata proprio la lotta contro la malattia a far rafforzare il legame con la sorella stilista Elisabetta Franchi. Ha raccontato:

Ancora me lo ricordo! Dopo le ho detto: ‘Betty vai, hai altro da fare, io sto benissimo!’ Lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. E si è messa a ridere, perché io ero piena di tubicini e sembrava stare tutt’altro che benissimo. Noi siamo così, forti e determinate. In questo ci somigliamo molto.

Circa quattro anni fa, l’ex marito di Catia Franchi è morto e, nonostante si fosse separata da lui, la dama gli è rimasta accanto fino alla fine.

Oggi è una protagonista di Uomini e Donne e il pubblico ha imparato a conoscerla in particolar modo per i numerosi scontri con il cavaliere Biagio. Quest’ultimo l’ha definita una “viziata”, che lo ha scaricato durante una cena in pizzeria, che la donna ha giudicato troppo modesta.