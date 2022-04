In queste ultime gli inquirenti hanno posto di nuovo ad interrogatorio i genitori ed anche altri familiari della piccola Nicole. Questo perché ci sono degli aspetti della vicenda, che ancora non trovato una risposta e che sembrano essere insoliti.

CREDIT: RAI1

La bimba di soli 5 anni, è scomparsa in una fredda sera di aprile, dall’abitazione della famiglia. La mamma ha ammesso di averla lasciata sola per qualche minuto, mentre dormiva.

Tuttavia, una volta rientrata si è resa conto che la figlia era scomparsa. Hanno deciso di lanciare l’allarme alle forze dell’ordine e vista la gravità dell’episodio, le ricerche sono partite tempestivamente.

Gli agenti le hanno portate avanti per tutta la notte, ma alla fine, la mattina successiva c’è stato il lieto fine. I soccorritori hanno ritrovato la bambina in un dirupo sana e salva, a circa 2 km dalla sua abitazione.

Nonostante il bellissimo finale, le forze dell’ordine, hanno avviato sin da subito le indagini, poiché ci sono dei punti che non tornano. La bimba ha dichiarato di non ricordare nulla di quella notte.

Però, in queste ultime ore i carabinieri hanno anche preso in considerazione l’ipotesi del rapimento. Di conseguenza la piccola potrebbe esser stata narcotizzata durante la notte e poi portata in seguito, nel luogo in cui l’hanno ritrovata.

Le indagini per la misteriosa scomparsa della piccola Nicole

Inoltre, dalle indagini degli inquirenti è emerso anche che alcuni parenti nella sera in cui è avvenuto il dramma, si sono scambiati dei messaggi, ma che hanno cancellato successivamente.

Nicole al momento del ritrovamento, sembrava stare bene. Nonostante il freddo, non mostrava segni di ipotermia. In più gli agenti stanno anche cercando di risolvere il mistero degli indumenti e delle scarpe, che erano abbastanza puliti.

Ci sono ancora molte domande a cui si dovrebbe trovare una risposta. La madre di 24 anni, al momento risulta essere l’unica indagata per il reato di abbandono di minore. Molto probabilmente, se verrà anche condannata con una pena da scontare in carcere.