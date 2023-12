La triste vicenda arriva dall’ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola Azzurra ha perso la vita lo scorso 1 dicembre, a soli 30 giorni di vita.

A denunciare quanto accaduto sono stati i suoi genitori, che chiedono soltanto che venga fatta luce sulla verità.

La piccola Azzurra è arrivata al mondo il 2 novembre, dopo una gravidanza proseguita e conclusa senza problemi. Dopo il parto, la neonata ha iniziato a mostrare diversi problemi di salute e a peggiorare giorno dopo giorno. I medici, dopo tutti i controlli necessari, hanno scoperto un’infezione da strafilococco. Purtroppo, la piccola è andata in arresto cardiaco e dall’ospedale di Gallipoli, è stata trasportata con immediata urgenza a bordo di un aereo militare, all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Nonostante i medici abbiano fatto il possibile, il cuoricino di Azzurra si è fermato per sempre.

La mamma e il papà hanno presentato una denuncia, vogliono soltanto che vengano chiariti tutti i dubbi e tutti gli interrogativi e che venga fatta luce sul decesso della loro bambina. La Procura ha aperto un’inchiesta e ora saranno solo le indagini a dare delle risposte alla mamma e al papà.

Come atto dovuto per poter procedere, sono stati iscritti cinque medici dell’ospedale di Gallipoli nel registro degli indagati e il ginecologo che ha seguito la gravidanza della mamma.

Lo scopo è quello di capire se durante il parto la neonata abbia accusato una sofferenza magari sottovalutata oppure se le sue condizioni di salute si siano compromesse dopo il parto.

Di seguito le dichiarazioni del legale dei suoi genitori:

Azzurra non ha mai visto la luce esterna. In ospedale è arrivata con una mamma sana e anche lei da un punto di vista genetico sembrava stare bene. Se è accaduto qualcosa, è successo sicuramente in ambiente ospedaliero.