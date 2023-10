La piccola Charlotte Sena è stata ritrovata viva, nascosta nell’armadio del camper del suo rapitore. La bambina di 9 anni era scomparsa a New York lo scorso sabato e la notizia in breve tempo si era diffusa in tutto il mondo.

Charlotte Sena si trovava in campeggio con i suoi compagnetti, a Moreau Lake. I minori erano appena rientrati da una gira in bicicletta, quando la bambina di 9 anni ha deciso di fare un ultimo giro da sola. Ma non è più tornata al campeggio. I genitori, preoccupati, hanno allertato la polizia.

In poco tempo, gli agenti hanno avviato le ricerche e hanno cercato la piccola per tutta New York, riuscendo a rintracciarla due giorni dopo. La stessa notte, la famiglia ha ricevuto un biglietto scritto da un uomo, con una richiesta di riscatto. Gli investigatori hanno analizzato il foglio e trovato delle impronte digitali. Sono risaliti ad un uomo di 47 anni di nome Craig Nelson Ross Jr, arrestato nel 1999 per un reato meno grave: guida in stato di ebbrezza.

Giunti all’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno perlustrato ogni angolo e sono riusciti a trovare la bambina nascosta nell’armadietto di un camper, parcheggiato sul retro della casa.

Come sta la piccola Charlotte Sena

La minore è stata subito portata in ospedale, per tutti i controlli necessari e poi riconsegnata tra le braccia della sua mamma e del suo papà. Fortunatamente, le sue condizioni di salute erano buone. Il rapitore è in stato di fermo, tuttavia non sono ancora chiare le accuse nei suoi confronti. Nei prossimi giorni verranno diffusi più dettagli sulla vicenda.

La notizia del ritrovamento della piccola ha scaldato il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo. Sono così tanti i bambini scomparsi, mai ritrovati, che la storia della piccola Charlotte ha riacceso la speranza nel cuore di tantissimi genitori.