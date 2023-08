L'incidente in cui ha perso la vita Andrea Muccio si è verificato martedì mattina sulla ss 275 ad Alessano, in provincia di Lecce

Si chiamava Andrea Muccio l’uomo che nelle prime ore del mattino di martedì, sulla stradale ss 275 in prossimità di Alessano, nel Capo di Leuca, in Puglia. Il 47enne, sposato e con delle figlie, si è scontrato mentre era a bordo del suo scooter contro un camion della nettezza urbana. Oggi i funerali, proclamato il lutto cittadino.

Un’altra terribile tragedia è avvenuta in Italia, con un drammatico incidente stradale che purtroppo è costato la vita ad un giovane padre di famiglia.

Il suo nome era Andrea Muccio e viveva ad Alessano, nel Capo di Leuca, in Puglia. Proprio ad Alessano si trovava martedì mattina, intorno alle 7:00, quando è rimasto coinvolto in un brutto scontro.

Lui era a bordo del suo scooterone e non ha potuto evitare lo schianto con un camion della nettezza urbana.

Il sinistro è avvenuto in un tratto della strada statale 275 che già in passato era stato teatro di tragedia simile e che è costantemente al centro delle critiche per la sua pericolosità.

L’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medica sul posto è stato immediato, ma a nulla è servito a salvare Andrea, che probabilmente è morto sul colpo.

I Carabinieri e le autorità hanno effettuato tutti i rilievi e cercheranno ora di ricostruire dinamica e cause del sinistro.

Oggi i funerali di Andrea Muccio

Il funerale di Andrea Muccio, 47enne molto conosciuto in zona, sposato e papà di due figlie, si terrà nella giornata di oggi, giovedì 24 agosto, nella chiesa San Salvatore di Alessano.

Il sindaco, appresa la notizia, oltre che mostrare il suo personale cordoglio e quello di tutta l’amministrazione ad una famiglia distrutta, ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Andrea era conosciuto e stimato nel mondo del calcio locale. Faceva parte della società USD Alessano, che sui propri canali social ha scritto:

Con tristezza infinita e il dolore nel cuore la società USD ALESSANO si stringe alla famiglia Muccio, per la scomparsa improvvisa del nostro amico nonché collaboratore e Mister Andrea.

Muccio era anche un donatore di sangue e faceva parte dell’Adovos Alessano, un’associazione benefica della zona. Anche loro, tramite i social, hanno espresso tutto il loro sconvolgente dolore per questa dolorosa perdita.