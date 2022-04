Una tristissima notizia arrivata da Lucca, la piccola Ginevra non ce l’ha fatta. Era nata il 14 dicembre del 2020, in circostanze drammatiche. La sua mamma, Emanuela Paolinelli è morta durante il parto.

La piccola Ginevra, dopo la nascita, ha presentato gravi danni cerebrali e i medici sono stati costretti ad attaccarla ai macchinari dell’ospedale di Cisanello. Purtroppo il cuoricino della bambina ha cessato di battere per sempre. Il suo papà, Federico Sereni, non si è mai arreso da quel tragico giorno. Oggi nella sua vita c’è un vuoto incolmabile, nel giro di pochi mesi ha perso le due donne più importanti della sua vita.

I funerali della piccola si sono tenuti ieri, alle 15:30, nella chiesa di Mastiano. Una piccola bara bianca che ha spezzato il cuore di tutti quanti.

Dopo la morte della mamma, era stata aperta un’inchiesta e diversi operatori sanitari, tra cui medici, infermieri ed ostetriche, avevano ricevuto avvisi di garanzia. Dopo le indagini e gli esami dei medici legali, è risultato che Emanuela Paolinelli è morta a causa di un’embolia polmonare. Quindi nessuna responsabilità degli indagati del San Luca. Il caso è stato così archiviato.

Il marito e papà della neonata si è opposto all’archiviazione e il Gip dovrà valutare la sua richiesta. L’uomo vuole soltanto verità e giustizia per la morte della donna che amava e chiede che si proceda con un processo e che venga chiarito ogni lato oscuro della vicenda.

Da quel drammatico giorno, sono trascorsi 16 mesi e nonostante la lotta e i tentativi dei medici, anche la piccola Ginevra è volata in cielo, tra le braccia della sua mamma.

La gravidanza della mamma della piccola Ginevra

Emanuela Paolinelli aveva portato a termine la gravidanza, senza alcuna complicazione. Giunta al termine, nel mese di dicembre del 2020, si era recata con suo marito al San Luca. L’uomo non è potuto rimanere al suo fianco, per via delle restrizioni per il Covid. La donna, come lui stesso ha raccontato, prima di essere portata in sala travaglio, stava bene.

I medici hanno stimolato il parto e dal quel momento la situazione è precipitata in modo inaspettato. Emanuela è andata in arresto cardiaco ed è stata sottoposta ad un cesareo d’urgenza. Purtroppo la neo-mamma è morta in sala parto e la piccola Ginevra è nata con problemi respiratori e danni cerebrali.