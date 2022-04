Si chiamava Ylenia Bardi ed era una giovane mamma di soli 34 anni, che purtroppo è morta per un’emorragia che non le ha lasciato scampo. I medici per salvare la sua bimba, l’hanno sottoposta ad un cesareo all’ottavo mese di gravidanza, ora la piccola sembra stare in buone condizioni.

L’intera comunità adesso è sconvolta dall’improvvisa e straziante perdita. Il marito nonostante il dolore, per la morte della moglie, ha scelto di donare gli organi.

Il dramma per questa giovane donna è iniziato intorno all’ora di pranzo di venerdì 22 aprile. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Pignone, in provincia della Spezia.

Ylenia per anni ha lavorato nel campo alberghiero, ma alla fine dopo il matrimonio ha scelto di coronare il suo amore con il marito, mettendo al mondo un figlio. Infatti quando ha scoperto di essere in dolce attesa, era al settimo cielo.

Tuttavia, nella giornata di venerdì è avvenuto l’impensabile. La mamma che era all’ottavo mese di gravidanza, ha perso i sensi ed il marito, che ha assistito alla scena, ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

Questi ultimi sono arrivati sul posto tempestivamente e con la speranza di poter salvare Ylenia e la piccola, l’hanno trasportata d’urgenza al policlinico San Martino, di Genova.

Il terribile decesso di Ylenia Bardi

I medici vista la gravità della situazione, hanno sottoposto la donna ad un cesareo d’urgenza. Era l’unico modo per salvare la bimba, visto che le condizioni della mamma erano davvero disperate. Purtroppo Ylenia non ha mai potuto vedere la figlia appena nata.

Per 2 lunghi giorni hanno fatto il possibile, ma alla fine nella giornata di domenica 24 aprile, non hanno avuto altra scelta che constatare la sua morte. Il marito che ora si ritrova da solo a crescere la piccola Greta, ha deciso di donare i suoi organi, affinché possano salvare altre vite. Sui dottori ha detto: