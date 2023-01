È stato proprio l’ex calciatore a dare la tristissima notizia sui suoi profili social. La nipotina di Gabriel Agbonlahor si è spenta per sempre. Jayla aveva soltanto 11 anni e la sua è stata un dura battaglia contro un disturbo degenerativo del cervello.

La foto pubblicata ha straziato il cuore del monto intero ed è stata condivisa sui social, accompagnata da cuori spezzati e tanti messaggi di affetto per la famiglia. Mostra Gabriel Agbonlahor mentre la bacia teneramente sulla fronte per l’ultima volta, mentre è sdraiata nel letto d’ospedale, attaccata all’ossigeno e circondata dai suoi giochi e dai suoi peluche preferiti.

Riposa in paradiso ora mia bellissima nipote principessa Jayla. Hai sofferto abbastanza in questo mondo crudele! Ti voglio bene e tante persone ti ameranno sempre! Vederti fare i tuoi ultimi respiri oggi mi ha spezzato 💔💔💔 Ci vedremo presto ❤️.

Subito sotto lo straziante post, sono arrivati i messaggi degli ex compagni di squadra del calciatore. Gabriel Agbonlahor ha ricevuto un supporto incredibile da tutto il mondo.

La mamma della piccola Jayla aveva parlato pubblicamente delle condizioni di salute della sua piccola. Era una bambina sana alla nascita e nulla, fino al giorno del primo compleanno, aveva mai fatto sospettare alla famiglia o ai medici, che qualcosa non andasse.

Pochi giorni dopo aver spento la sua prima candelina, Jayla ha avuto una crisi respiratoria ed è diventata cianotica. I genitori l’hanno subito trasportata in ospedale, dove è rimasta ricoverata per 5 mesi.

Inzialmente, il team medico aveva sospettato che si trattasse di epilessia, ma poi è emersa la triste verità: sindrome degenerativa del cervello.

Ogni 16 giorni, veniva colpita da una crisi epilettica ogni ora, per tre o quattro giorni consecutivi. E quando accadeva, aveva bisogno di ossigeno per riuscire a sopravvivere. Jayla Loren sei la principessa più bella e forte che abbia mai visto volare in cielo.