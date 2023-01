Una notizia sconvolgente ha colpito nella giornata di ieri il mondo del calcio italiano. Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore nel settore giovanile del Milan, si è spento a soli 48 anni. Si trovava a Cortina D’Ampezzo per uno stage con i ragazzi ed ha avuto un attacco cardiaco mentre giocava una partita di padel.

A divulgare la notizia ci ha pensato lo stesso club rossonero, che tramite i suoi canali social ha annunciato il decesso del proprio collaboratore. In una nota si legge:

Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace Patrizio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’uomo era a Cortina D’Ampezzo e stava lavorando per preparare il prossimo Summer Camp del Milan previsto per la prossima estate.

Proprio con il Milan Patrizio aveva approcciato da piccolissimo con il mondo del pallone. Era cresciuto nel settore giovanile rossonero e sempre con la stessa maglia aveva esordito tra i professionisti nel 1992.

L’esperienza tra i ‘grandi’ non andò benissimo e già l’anno successivo venne ceduto al Ravenna. Da lì in poi ha giocato praticamente ogni anno in una nuova squadra, facendo anche delle esperienze all’estero.

Nel 1998 venne acquistato dal Crystal Palace e giocò per qualche mese in Premier League. Per i successivi due anni giocò poi in Scozia, prima del Dundee united e poi nell’Aberdeen, prima di tornare in Italia.

Cordoglio per la scomparsa di Patrizio Billio

Ha concluso la sua carriera da calciatore nel 2010 con la maglia della Colligiana, squadra dilettantistica toscana.

Appesi gli scarpini al chiodo è rimasto nel mondo del calcio ed è tornato in un certo senso alle origini, diventando allenatore del settore giovanile del Milan.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Anche la società del Dundee United ha voluto salutare così il proprio ex calciatore: