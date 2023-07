La piccola Maria Alice è morta a soli 3 anni, schiacciata dal televisore del salotto: “Voleva solo prendere un giocattolo”

Il tristissimo episodio è accaduto in Brasile, ma in poche ore si è diffuso in tutto il mondo. Maria Alice ha perso la vita a soli 3 anni, schiacciata dal televisore.

Un suo giocattolo era rimasto poggiato sul mobile, accanto alla tv. La piccola Maria Alice voleva solo prenderlo, per poi giocarci come sempre. Si è aggrappata a quel grande schermo, che è caduto dal mobile e l’ha schiacciata. La piccola è stata portata con immediata urgenza in ospedale, ma il grave trauma toracico riportato non le ha lasciato scampo. I medici hanno provato a salvarla, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi. Poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, il suo cuoricino si è fermato per sempre.

In casa c’erano anche i genitori, è accaduto così velocemente che non hanno potuto fare nulla per la loro bambina. Quel gioco era rimasto vicino a quel pesante e grande televisore, forse lasciato dalla mamma o dal papà, che non potevano di certo immaginare che Maria Alice si sarebbe aggrappata per riprenderlo.

Mentre se ne stava in salotto, felice e spensierata come sempre, il suo sguardo si è posato su quel giocattolo. Così Maria Alice ha ben pensato di riprenderselo. Si è aggrappata al tv, che è caduta dal mobile e l’ha schiacciata. I genitori si sono subito resi conto di quanto accaduto e sono intervenuti, chiedendo l’aiuto dei soccorsi. Una corsa contro il tempo, le sue condizioni sono apparse subito gravi e alla fine, il suo cuore così piccolo si è fermato per sempre.

Aperte le indagini sul decesso della piccola Maria Alice

L’ospedale ha segnalato la vicenda al Servizio di Tutela dell’Infanzia e alla Polizia Civile. Gli agenti vogliono capire dove fossero in quel momento i genitori della piccola e come siano realmente andate le cose. Vogliono capire se si sia tratto di un caso di negligenza o solo di un drammatico ed imprevedibile incidente domestico.