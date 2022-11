La piccola Mia è morta a soli 5 mesi: la mamma ha cercato di proteggerla, ma è caduta

Una storia tristissima, quella della piccola Mia, una bambina che ha perso la vita a soli 5 mesi.

È accaduto nel Queensland, in Australia. La piccola si trovava in braccio alla sua mamma, una donna di nome Simone, all’interno del marsupio. Stavano passeggiando, quando una gazza è arrivata in picchiata verso di loro.

La madre, per cercare di proteggere la sua bambina, si è abbassata. Purtroppo, è inciampata ed è caduta. Una caduta che ha provocato gravi lesioni alla piccola Mia.

Il papà, testimone della triste scena, ha subito allertato gli operatori sanitari, che una volta raggiunto il posto, hanno trasportato la minore all’ospedale più vicino.

I medici hanno fatto il possibile per garantirle le cure necessarie e per salvarle la vita, ma la piccola Mia non ce l’ha fatta. Si è spenta per sempre a soli 5 mesi di vita.

Le parole del papà della piccola Mia

Jacob, questo il nome del suo papà, ha raccontato ai giornali del posto:

Un tragico e improvviso incidente. Nostra figlia ha portato gioia nella vita di tutti con il suo sorriso contagioso, la sua pura innocenza e la sua adorabile risata. Il nostro intero mondo ci è stato portato via e il dolore che stiamo vivendo è inimmaginabile. Siamo così grati per il dono più prezioso che abbiamo mai ricevuto.

La gazza, che viveva nel parco, è stata presa e rilasciata nella boscaglia. Si tratta di una specie protetta. Questo uccello è noto per la difesa del suo nido, quando una minaccia si avvicina durante la stagione riproduttiva.

Nessuno poteva prevedere quello che sarebbe successo quel giorno alla piccola Mia. La vicenda ha commosso il mondo intero. Amici e familiari hanno organizzato una raccolta fondi sul sito GoFundMe, per sostenere la famiglia: