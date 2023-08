La storia della piccola Milly Rose ha commosso tutti, la bambina di sei anni è morta in ospedale dopo giorni di mal di pancia

La piccola Milly Rose si è spenta per sempre all’età di 6 anni, tra le mura dell’ospedale, poco dopo aver detto alla sua mamma e il suo papà di avere un forte mal di pancia. Proprio questa settimana, la bambina avrebbe compiuto 7 anni. Non ci sarà nessuna candelina da spegnere, ma solo un immenso dolore di due genitori che non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto.

Non solo, dopo sei mesi, la mamma e il papà di Milly Rose non hanno ancora una risposta su cosa abbia portato al decesso della loro bambina.

La piccola di 6 anni ha contratto un virus a scuola, poi ha iniziato ad accusare dei forti crampi allo stomaco e un mal di testa. Poiché le sue condizioni non miglioravano, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso dell’Ospedale Royal Manchester Children’s Hospital. Dopo alcuni controlli, i medici non hanno trovato anomalie e l’hanno rimandata a casa, dicendo ai suoi genitori che aveva solo bisogno di riposo.

Il peggioramento delle condizioni di Milly Rose

La mattina successiva, Milly Rose ha iniziato a zoppicare, così l’hanno portata di nuovo al pronto soccorso. Aveva ancora mal di pancia. Poche ore dopo il suo ingresso alla struttura sanitaria, si è spenta per sempre. I medici hanno cercato di rianimarla per più di un’ora, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo di indagine e ed è stata disposta l’autopsia, ma nonostante siano passati sei mesi, non sono state ancora trovate risposte.

Siamo ancora al buio, è orribile, siamo bloccati in un limbo. Siamo in lutto ogni giorno, ma la mente non si ferma. A volte abbiamo degli incubi, a volte facciamo bei sogni su Milly, ma sono i peggiori perché poi dobbiamo svegliarci.

Hanno confidato che il momento peggiore è arrivato dopo il funerale, perché tutti gli altri sono tornati ad una vita normale, mentre per loro c’è solo un vuoto incolmabile. Ogni mattina si svegliano e poi vanno in camera sua e aprono le tende. Fortunatamente questi due genitori possono contare sull’aiuto e l’immenso amore dell’intera comunità, ma ciò che vogliono è soltanto una risposta.