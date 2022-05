È davvero un drammatico episodio quello avvenuto lo scorso sabato 30 aprile. La piccola Quinlynn Jones di soli 7 anni, ora sta lottando per la sua vita, dopo che un ramo le è caduto in testa, mentre era al parco con i suoi fratelli maggiori, per giocare.

In tanti ora stanno facendo il possibile per aiutare questa famiglia, che sta vivendo un momento davvero buio. Tutti sperano che la bambina possa riprendersi il prima possibile.

Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 30 aprile. Precisamente nel Ruth Ann Park, in Kansas, dove vive con i suoi genitori.

La bimba ed i suoi fratelli maggiori erano andati a parco per fare una passeggiata ed anche per giocare. Tuttavia, proprio mentre erano lì è arrivato un vento davvero forte che li ha costretti a riprendere la strada verso casa.

È proprio a questo punto che è avvenuto l’impensabile. Un ramo di un albero si è staccato ed è precipitato proprio mentre la piccola stava passando lì sotto. L’ha colpita molto violentemente sulla testa.

Quinlynn ha perso i sensi sin da subito e sono stati proprio i fratelli a chiedere aiuto ai medici. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti, con la speranza di salvarle la vita.

Le condizioni della piccola Quinlynn Jones dopo l’incidente

La bambina da quel giorno è ricoverata al Children’s Mercy Hospital ed è in condizioni davvero disperate. I medici stanno provando a fare il possibile per riuscire ad aiutarla.

Alcuni parenti hanno deciso di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma di GoFoundMe, per aiutare la famiglia con le spese mediche. In un ultimo aggiornamento, la madre ha detto che la figlia potrebbe aver bisogno di un intervento.

Tutti pregano che però la parte del cranio possa sgonfiarsi da sola, senza dover intervenire chirurgicamente. In pochi giorni tante persone si sono fatte avanti per aiutare questa famiglia e sono arrivati già a 15 mila dollari.