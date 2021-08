La vicenda è accaduta in un parco pubblico di Brisbane, in Australia, ma in pochissimi giorni si è diffusa in ogni parte del mondo, lasciando tanta tristezza sul web. Mia, una bimba di 5 mesi, è morta davanti agli occhi della sua mamma, durante una passeggiata.

La piccola Mia si stava godendo una rilassante giornata con la sua mamma, quando una gazza in picchiata si è avventata contro di loro. La mamma, reagendo d’istinto, ha cercato di difendere la figlia, ma è caduta insieme a lei. Nonostante il suo abbraccio, Mia ha battuto la testa in modo troppo violento.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme agli operatori sanitari, che in poco tempo hanno raggiunto il luogo dell’incidente e hanno cercato di soccorrere la bimba di 5 mesi. Quest’ultima è stata trasportata con immediata urgenza al Queensland Children’s Hospital, dove i medici hanno cercato di fare del loro meglio per salvarle la vita. Mia è morta il giorno successivo, a causa delle gravi ferite riportate.

Le parole dei genitori della piccola Mia

I genitori sono ancora sotto choc per quanto accaduto, Jacob e Simone hanno voluto pubblicare un messaggio sul web per ringraziare tutti coloro che stanno mostrando affetto e vicinanza alla famiglia:

Mia ha portato tanta gioia nella vita di tutti, con il suo contagioso sorriso, la sua innocenza pura e la sua risata adorabile. Sarà per sempre nei nostri cuori. È stato il regalo più prezioso che abbiamo ricevuto. Ora ha messo le ali ed è volata in cielo portandosi tutto il nostro mondo e lasciandoci un dolore inimmaginabile.

Anche il Sindaco del posto, Adrian Schrinner, ha voluto commentare quanto accaduto e parlare a nome dell’intera comunità: