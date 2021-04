Piera Maggio è stata ospite durante la trasmissione Chi l’ha visto, andata in onda ieri 21 aprile. Dopo aver sentito le intercettazioni inedite di Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi, la mamma della piccola Denise ha espresso la sua rabbia contro tutto quello che è stato nascosto per 17 lunghi anni.

Spero che nel tempo, grazie alle nuove tecnologie, si riesca a pulire di più queste voci e a ricavarne qualcosa di più concreto.

Sapevano tutto loro. Sapevano come muoversi e quali cellulari usare, dove erano le cimici. L’unica che non sapeva nulla ero io. Non ero esperta, non ho avuto nessun caso giudiziario alle spalle. E di certo non ero interessata a nascondere la verità.

Piera Maggio ha poi raccontato che nel tempo, Jessica ha cambiato più volte versione e qualche giudice ha perfino giustificato il fatto, sostenendo che la giovane poteva averlo fatto perché si sentiva intimorita.

Federica io inviterei tutti gli avvocati a leggere la sentenza di primo grado nostra, così vedono cosa è successo.

Piera Maggio ha poi ringraziato la dottoressa Angioni, per aver detto la verità e averci messo la faccia in diretta su Rai2. La Pm, che coordinò le indagini 17 anni fa, ha raccontato dei depistaggi avvenuti dopo la scomparsa della piccola Denise.

Le coincidenze in questa vicenda sono volate dall’inzio fino ad adesso.

La rivelazione di Piera Maggio su Anna Corona

Quando la conduttrice tocca l’argomento dell‘odio di Anna Corona verso colei che si è poi innamorata del suo ex marito Pietro Pulizzi, la mamma di Denise decise di buttare fuori tutta quella che secondo lei è la verità.

C’è un aspetto che non è mai stato raccontato pubblicamente. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui che Anna Corona ebbe nei miei confronti. Anna Corona purtroppo si comportò ambiguamente con me. Ho avuto una conoscenza con questa donna, io non ho trovato la famiglia del mulino bianco e non ho portato via il marito a nessuno e questo deve essere ben chiaro. Io ho conosciuto una coppia scoppiata.

Piera Maggio ha poi spiegato che quando si è resa conto che c’era qualcosa che non andava nella signora Anna Corona, lei si è allontanata.