La mamma del bambino di 2 anni trovato senza vita accanto al corpo del suo papà, è sotto shock. La donna non riesce a capacitarsi di quanto accaduto e ora punta il dito contro le autorità, chiedendo giustizia per il piccolo Branson Battersby.

Sono in un incubo vivente e non mi sveglierò mai. Non riesco a pensare ad altro, a lui che muore di fame, che allunga una mano. I suoi ultimi momenti li ha trascorsi da solo e doveva essere molto assetato e affamato. Avrà pianto, sarà stato così confuso. Mi sta perseguitando, non riesco ad addormentarmi. Mi sveglio di soprassalto, pensando a lui che vaga da solo, morendo di fame. Ci penso e mi sento una fallita.

Sarah, questo il nome della donna, era separata dal papà del suo bambino di 2 anni, Kenneth Batterby e lo aveva visto l’ultima volta per Natale. Toccava all’uomo, la famiglia era seguita dagli assistenti sociali.

Cosa è successo al bambino di 2 anni

Un assistente sociale si è recato a casa dell’uomo il 2 gennaio. Tuttavia alla porta non ha aperto nessuno. È andato via, per poi tornare il giorno successivo. Alla fine, ha allertato le autorità, che hanno fatto irruzione nella casa solo il successivo 9 gennaio, trovandosi davanti una scena straziante.

Il padre 60enne era stato colpito da un infarto 14 giorni prima e il figlioletto di due anni era rimasto in casa solo. È stato trovato privo di vita, deceduto per la fame e la sete, rannicchiato accanto al suo papà.

Ora la madre punta il dito contro gli assistenti sociali, perché se fossero intervenuti in casa subito, forse il figlio ora sarebbe ancora vivo. E ciò la tormenta. Vuole capire la data del decesso e chiede che i responsabili paghino per quanto accaduto. I servizi sociali avrebbero dovuto vegliare i 15 giorni di affido al papà. E ciò non è accaduto. Da una mancata risposta il 2 gennaio, il controllo è arrivato 7 giorni dopo.