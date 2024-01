Bambino di 2 anni trovato senza vita, rannicchiato accanto al suo papà: l’uomo era stato colpito da un infarto due settimane prima

Una vicenda straziante che si è diffusa in tutto il mondo e che arriva dall’Inghilterra. Un bambino di soli 2 anni è stato trovato privo di vita, rannicchiato accanto al suo papà. L’uomo era deceduto da circa 15 giorni, a seguito di un malore improvviso.

Il bambino di 2 anni, dopo l’improvviso decesso del suo papà, si è ritrovato in casa da solo, senza cibo e senza acqua. Secondo l’autopsia, si è spento di stenti, nel giro di pochi giorni. Si è sdraiato accanto al suo papà, forse cercando di chiamarlo e domandandosi perché non si svegliava.

La tragica scoperta è arrivata dopo la preoccupazione dei servizi sociali, che attendevano notizie dal papà. Era una persona “irascibile” e la situazione familiare non era facile, per questo padre e figlio erano seguiti.

Un assistente sociale si è recato a casa dell’uomo, ma dopo una mancata risposta, ha allarmato le autorità. Un semplice controllo, per accertarsi che tutto fosse in regola… ma nessuno ha aperto la porta. Un altro controllo è stato effettuato due giorni dopo, con lo stesso esito. Era il 2 gennaio. Le autorità hanno fatto irruzione nell’appartamento solo il successivo 9 gennaio. Dopo aver aperto quella porta, la scena è stata devastante…

Il bambino di 2 anni si è spento lentamente

Il piccolo Branson Battersby era privo di vita, rannicchiato accanto al suo papà. Indossava ancora il suo pigiamino. Dall’autopsia è emerso che il bambino di due anni è deceduto per la mancanza di cibo e per disidratazione. Il papà, invece, Kenneth Batterby (60 anni) era deceduto da almeno 14 giorni a seguito di un infarto. L’uomo probabilmente non aveva avuto nemmeno il tempo di cercare aiuto.

La rabbia della madre

La madre del piccolo non lo vedeva da Natale. I due genitori erano separati e in quei giorni spettava al papà prendersi cura del minore. L’unico trovato ancora in vita, all’interno dell’abitazione, è il cane Skylar. Ora la donna chiede che venga fatta giustizia per il suo bambino, perché se i servizi sociali avessero fatto il loro lavoro e non avessero atteso tutti quei giorni, forse suo figlio ora sarebbe ancora in vita.