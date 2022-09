La Regina Elisabetta è morta: addio alla sovrana più longeva di sempre

La Regina Elisabetta è morta. Se ne va a 96 anni la sovrana più longeva di sempre. Dopo ore di ansia e preoccupazione a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute annunciato da Buckingham Palace, il Regno Unito si prepara a dire a sua maestà 96enne. La Regina sarebbe morta alle 15:47 GMT di oggi, giovedì 8 settembre, mentre tutta la famiglia correva al suo capezzale nel castello scozzese di Balmoral. In attesa di annuncio ufficiale alle 18:00 (ora di Londra).

Dopo le numerosi voci in circolazione e il tweet pubblicato dalla casa reale e poi cancellato, arriva l’ufficialità della notizia: la Regina Elisabetta è morta. Con la sua scomparsa se ne va la sovrana più longeva di sempre e la sua morte pone molti interrogativi, soprattutto per quanto riguarda il futuro della corona inglese.

Sono molte le ipotesi fatte in queste ultime ore, anche se per il momento nessuna di esse ha trovato conferma. Inutile dire che la scomparsa della Regina Elisabetta ha fatto sprofondare nello sconforto più totale non solo i sudditi inglese ma i cittadini del mondo intero.

Addio alla Regina Elisabetta: una vita dedicata al regno e alla famiglia

Classe 1926, la Regina Elisabetta, come già anticipato, è stata una delle sovrane più longeve di sempre. La donna ha dedicato per intero la sua vita al regno e alla sua famiglia. Il grande amore della vita di Elisabetta II è stato indubbiamente Filippo di Edimburgo. Il loro primo incontro risale al 1934. Elisabetta e Filippo sono convolati a nozze nel 1947 e dal loro grande amore sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Conosciamo meglio la famiglia della sovrana.

Carlo è il primogenito della Regina, nonché il primo in linea di successione al trono. Nel 1981 il principe Carlo sposa Lady Diana Spencer e da questo matrimonio sono nati due figli: il principe William e il principe Harry. Dopo la morte della principessa Diana Carlo ha sposato Camilla Parker Bowles. La secondogenita della Regina Elisabetta II è Anna, l’unica figlia femmina della Regina e di suo marito Filippo. Nel 1976 Anna ha iniziato la sua carriera olimpica diventando la prima componente della famiglia reale a gareggiare nelle Olimpiadi per la Gran Bretagna. Negli anni ’80 Anna si ritira ufficialmente dal mondo dell’equitazione.

Il terzogenito della Regina Elisabetta II è il principe Andrea. Secondo alcune fonti vicine alla casa Reale pare che Andrea sia il figlio preferito della Regina, ma anche quello che le ha dato più filo da torcere. Ricordiamo infatti che il terzogenito della sovrana è stato coinvolto in una serie di scandali che hanno influenzato negativamente la sua reputazione. L’ultimo figlio della Regina Elisabetta II e di suo marito Filippo è Edoardo, il principe di cui si parla meno. Sposato con Sophie Rhys-Jones, Edoardo è padre di due figli. Attualmente il principe è capo di una società di produzione televisiva e sostiene sempre la Regina in tutti i suoi impegni reali.