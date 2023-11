Due libri, questa la richiesta di Filippo Turetta dalla prigione. L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin è stato accontentato. Ieri è apparso davanti al Gip di Venezia. Ha rilasciato le stesse dichiarazioni già fatte alle autorità tedesche, ammettendo di aver messo fine alla vita della sua ex, ma senza mai fare il nome di Giulia.

Filippo Turetta ha pianto durante l’interrogatorio di garanzia e si è poi avvalso della facoltà di non rispondere. I magistrati sono entrati nella prigione intorno alle 10:00, per andare via solo mezz’ora dopo. È stato il suo legale Giovanni Caruso a spiegare quanto accaduto durante l’interrogatorio. Il suo assistito ha ammesso il delitto, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è tornato nella sua cella.

Ho ucciso la mia fidanzata ed ho vagato per giorni perché cercavo di farla finita. Ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato il coltello alla gola, ma non ho avuto il coraggio di farlo.

Non ha rivelato il movente, Turetta ha scelto di non raccontare la sua versione dei fatti. Perché ha spezzato la vita di quella ragazza di cui era tanto innamorato? Per gli inquirenti, Filippo non poteva sopportare la fine della relazione e il fatto che Giulia si stesse laureando prima di lui, pronta a prendere nuove direzioni.

26 coltellate, è così che è morta Giulia Cecchettin. Il suo ex fidanzato ha poi abbandonato il corpo in una zona boschiva ed è fuggito in Germania, dove è stato catturato dalle autorità tedesche e poi estradato in Italia.

Filippo Turetta e i libri dalla biblioteca della prigione

La richiesta dei due libri da leggere, per passare il tempo, è stata accontentata. Dalla biblioteca del carcere di Verona, gli sono stati portati due romanzi. Si tratterebbe di un giallo di Agata Christie e di un romanzo di Aleksandr Puskin, La figlia del capitano. Quest’ultimo racconta la storia di un amore contrastato tra due giovani e dei tanti ostacoli che devono superare.