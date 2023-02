Morte del piccolo Eduard Bressaglia, le prime parole della madre dall'ospedale per ricostruire l'incidente in cui ha perso il figlio

Si trova ricoverata in ospedale la madre del piccolo Eduard Bressaglia, il bimbo di soli 4 anni che perso la vita in un grave sinistro nel primo pomeriggio di sabato 11 febbraio. Lei è riuscita a salvarsi quasi per miracolo, ma per il figlio non c’è stato nulla da fare.

Per la famiglia, ma soprattutto per i genitori del bambino è un momento delicato e straziante. Erano appena usciti dall’ospedale dopo un ricoverato di 18 lunghe ore.

Nicole aveva passato la notte in nosocomio, per il figlio aveva una Bronchiolite. Non sembrava essere nulla di grave, ma lei era preoccupata e non è affatto riuscita a chiudere occhio.

Per questo motivo quando ha avuto le dimissioni, era stremata. Si è messa alla guida della sua BMW X1 ed stava tornando a casa. Eduard era regolarmente seduto nel sedile posteriore.

Quando all’improvviso, per causa ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la madre ha avuto un colpo di sonno. Dopo esser uscita fuori strada, aver preso un cartello stradale, ha fermato la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata.

L’impatto è stato davvero molto forte, al punto che la parte davanti dell’auto è diventata un cumulo di lamiere. Due operai della Mom che li seguivano, sono subito intervenuti per aiutarli e per soccorrere il bambino.

Le parole della madre del piccolo Eduard Bressaglia

Nonostante i tentativi dei medici ed il trasporto in ospedale, i medici non hanno potuto far nulla se non constatare il suo decesso. La mamma nel frattempo si trova ricoverata in stato di shock. Per ricostruire il sinistro, la donna ha detto:

Ho avuto un colpo di sonno dopo 18 ore in ospedale!

Al momento la salma del piccolo si trova sotto sequestro in attesa del nulla osta del magistrato. Molto probabilmente la Procura avvierà un’inchiesta per capire la dinamica e soprattutto la velocità in cui procedeva il veicolo, che forse può aver influito con il decesso del piccolo Eduard di soli 4 anni.