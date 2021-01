“La roccia a cui io e Lorenzo ci siamo aggrappati”: il bellissimo post della moglie di Jovanotti per la loro figlia, appena uscita da una brutta malattia

L’anno appena cominciato ha portato con sé, per la famiglia di Lorenzo Jovanotti e sua moglie Francesca Valiani, una notizia molto più che lieta. La loro figlia Teresa Cherubini, che lottava dall’estate del 2019 contro un tumore al sistema linfatico, ha ufficialmente sconfitto la malattia e potrà iniziare la sua ripresa verso una vita più normale possibile.

Era l’agosto del 2019 quando Teresa Cherubini, prima ed unica figlia del cantautore romano Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti, ha scoperto di essere affetta da linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfatico di un individuo.

Da allora, lei e i suoi genitori, sempre rimasti al suo fianco, hanno lottato con tutte le forze per sconfiggere questo male e per saltare questo ostacolo altissimo che la vita ha deciso di porgli davanti.

Fumettista e disegnatrice, la giovane ha fin da subito dato esempio di caparbia e coraggio. Ha affrontato 6 cicli di Chemioterapia e, alla fine, ce l’ha fatta! Ha vinto lei! Da pochi giorni sui profili social suo, di sua mamma e di suo papà. sono comparsi dei post di esultanza per aver vinto questa battaglia.

Francesca Valiani è la donna della vita di Jovanotti. I due, che sono insieme da più di 20 anni, hanno dato alla luce Teresa Lucia nel 1998 e si sono sposati 10 anni più tardi. Per la donna la famiglia è il valore più importante e sua figlia è il diamante più prezioso che la vita potesse donarle. Tutto questo, è facilmente intuibile dal post che ha pubblicato qualche ora fa:

‘Oggi è dura ma finirà, non è per sempre’. Ieri è stato quel giorno, quel giorno in cui tutto doveva finire e così è stato, non si può descrivere la felicità. Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa, non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario.