Il papà di Nicola Tanturli, Leonardo, in un’intervista con una delle inviate di Mattino 5, ha risposto alla domanda che si pongono tutti da ieri: perché il bambino aveva le scarpe? Tutta l’Italia ha pregato affinché venisse ritrovato, ma subito dopo in molti hanno notato alcuni dettagli “strani”.

La bella notizia di questa vicenda è arrivata nella mattinata di ieri. Il giornalista de ‘La Vita in Diretta’, Giuseppe Di Tommaso, lo ha trovato sotto una scarpata a circa 3 km di distanza dalla sua abitazione.

Le condizioni del piccolo sono apparse buone sin da subito. Infatti dopo il suo ricovero all’ospedale Meyer, di Firenze, i medici hanno detto che non ha riportato traumi e lesioni. Era spaventato ed ha solo qualche taglio.

In molti però, si sono posti delle domande ben precise. Se i genitori avessero lasciato la porta aperta e perché il piccolo aveva le scarpe ai piedi se stava dormendo. Una delle inviate di Mattino 5, nelle ultime ore, è riuscita ad intervistare il papà. L’uomo su questi due punti ha dichiarato:

Nicola aveva le scarpine perché si era addormentato in braccio a sua madre, che poi l’ha messo nel letto. Per non svegliarlo, visto che fatica ad addormentarsi, non gli li ha sfilati: doveva essere un pisolino pomeridiano.

La porta era chiusa: Nicola se l’è aperta. Da pochissimi giorni era arrivato alla maniglia. Era chiusa ma non a chiave, perché non siamo abituati a fare così essendo all’orto di casa.