Un grave lutto ha colpito il mondo del web nei giorni scorsi. Purtroppo la nota youtuber ed influencer Mel Thompson è morta a 35 anni, per cause ancora da chiarire. Ha lasciato 4 bambini ed è stato proprio il marito a dare la triste notizia con un lungo e straziante messaggio sui social.

Una notizia davvero triste e drammatica che ha spezzato i cuori di migliaia di persone, tra cui i suoi colleghi, ma anche dei suoi follower. In molti hanno commentato il post con messaggi di cordoglio per la famiglia.

Una perdita improvvisa, che ovviamente ha scosso tutti. La giovane mamma parlava sul web di come truccarsi ed anche delle sue mille avventure con i suoi piccoli.

Stando alle informazioni rese note da una sua amica, Mel Thompson soffriva di una condizione rara, chiamata sindrome di Ehlers-Danlos. Una malattia che comprende un gruppo eterogeneo di malattie ereditarie.

Colpisce il tessuto connettivo. È caratterizzata da iperplasia articolare, cute iperelastica e fragilità tissutale. La donna lo ha scoperto dopo una visita dal medico, poiché accusava alcuni strani malori.

Il marito Puffin pochi giorni dopo il tragico decesso, ha voluto informare tutti dell’accaduto. Ha ricevuto migliaia di messaggi da parte dei suoi follower su ciò che era accaduto alla moglie, perché aveva pubblicato il suo ultimo post il 24 settembre e poi era scomparsa.

È bello vedere quanto fosse amata. E lei ha condiviso l’amore che riceveva con tutti noi. Continuerò ad amarla e mi mancherà per sempre. Era un tale pilastro per la nostra famiglia.

Mi accarezzava la schiena quando arrivavo e saltavo sul letto accanto a lei mentre lavorava, instancabilmente, per pubblicare i suoi video. Tutti sanno quanto fosse talentuosa come artista, ma in pochi sanno quanto fosse meravigliosa nel privato. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per aiutare gli altri. Vorrei riaverla indietro.