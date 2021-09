Un grave lutto ha colpito il mondo della musica nelle ultime ore. Purtroppo il famoso cantante Marcus Birks, del duo The Charmeleonz, è morto a 40 anni, dopo aver contratto il Covid. La moglie dopo 10 anni di matrimonio, era incinta del loro primo figlio.

CREDIT: FACEBOOK

La ragazza distrutta dalla tragica ed improvvisa perdita, ha deciso di pubblicare uno straziante messaggio sul suo profilo social, per avvisare tutti del lutto che ha subito.

Una morte drammatica, che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto dei suoi familiari.

I suoi cari dicono che Marcus Birks era in perfetta salute. Si allenava 5 volte la settimana e faceva molto sport. Infatti fino a quel momento non ha mai avuto gravi problemi di salute.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, quando ha iniziato ad accusare una strana influenza, ha deciso di fare un tampone, ma solo in via precauzionale. Alla fine però, nel momento in cui è arrivato il risultato ha scoperto che era positivo al Covid-19.

In un primo momento la situazione non sembrava essere grave. Era in isolamento domiciliare. Solo pochi giorni dopo le sue condizioni sono peggiorate, al punto che i medici hanno deciso di ricoverarlo. Però, dopo il suo trasferimento nel reparto di terapia intensiva, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il messaggio straziante della moglie di Marcus Birks dopo la sua morte

CREDIT: FACEBOOK

Lis la moglie del famoso cantante, incinta del loro primo figlio, ha deciso di salutarlo con un lungo e straziante messaggio sui social. La ragazza nel post ha scritto:

Il mio cuore è stato completamente strappato via e non so come affrontare il dolore, ma sapere che sto crescendo una parte di lui dentro di me, mi sta aiutando a superare questo momento straziante. Marcus oltre ad essere mio marito, era anche il mio miglior amico e la mia anima gemella.