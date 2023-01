La storia di Alma, la bambina nata lo stesso giorno in cui i genitori sono venuti al mondo: il 18 novembre per questa famiglia è una data speciale

Una storia davvero incredibile è quella che sta facendo il giro di tutto il mondo. La protagonista è una bimba chiamata Alma, che con stupore di tutti, è venuta al mondo lo stesso giorno in cui sono nati la madre ed il padre. L’accaduto ha stupito molte persone.

Anche la madre ed il padre sono rimasti sconvolti da questa coincidenza così incredibile. Il termine della gravidanza della donna, era scaduto ormai da molto tempo.

Il tutto è iniziato in una cittadina inglese, chiamata Ceshire. Simone Milner ha 29 anni ed il marito Matthew Leigh ha 40 anni. I due stanno insieme da circa 6 anni e poco fa hanno deciso di unirsi in matrimonio.

Dopo le nozze hanno scelto di mettere al mondo un figlio. Per loro era il coronamento del loro amore e non vedevano proprio l’ora di poter stringere a loro la piccola, che avrebbero chiamata Alma.

Per tutti era insolito pensare che i due che si sono incontrati per caso, fossero nati proprio lo stesso giorno. Però a stupire ancora si più, è stata proprio la nascita della loro bambina.

La nascita della piccola Alma, lo stesso giorno dei genitori

Il termine della gravidanza era proprio intorno al 10 di novembre di quest’anno, ma la piccola non aveva intenzione di venire al mondo. Per questo i medici, pochi giorni dopo hanno deciso di ricoverare la donna.

Le hanno indotto il parto e con stupore di tutti, anche la piccola Alma è venuta al mondo il 18 novembre. I genitori da oggi in poi, non dovranno più comprare due torte, ma bensì tre, per festeggiare quella data che per loro è diventata ancora più speciale. Il padre al The Mirror, ha detto:

Qualsiasi giorno sarebbe stato perfetto per la nascita della nostra piccolina, ma ciò che è successo ha superato ogni nostra aspettativa. Il regalo di compleanno migliore che avremmo mai potuto desiderare.