Giallo nel Regno Unito, bambina di 11 anni scomparsa nel parco acquatico, ritrovata dopo un'ora: è morta in ospedale

Un vero e proprio giallo è quello avvenuto lo scorso sabato 6 agosto nel Regno Unito. Una bambina di soli 11 anni è scomparsa e dopo circa un’ora è stata ritrovata, ma la disperata corsa in ospedale non ha portato a nulla. Purtroppo è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo.

La polizia ha scelto di avviare un’indagine sull’accaduto, soprattutto per capire cosa è successo in quei 60 lunghi ed interminabili minuti.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 6 agosto. Precisamente al Liquid Leisure Water Park, a Windsor nel Regno Unito.

La piccola era andata al parco acquatico per il compleanno di una sua amichetta ed era in compagnia di tutti i suoi amici. Doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Intorno alle 15.50 alcune persone hanno denunciato la sua misteriosa scomparsa. L’hanno vista tuffarsi in acqua e non riemergere. Per questo insieme ai bagnini hanno avviato tutte le ricerche.

Tuttavia, è solo intorno alle 17.10 che è arrivato il tragico epilogo. I bagnini hanno ritrovato la bimba, ma era ormai in condizioni critiche. Il suo cuore ha cessato di battere solo dopo il suo trasporto in ospedale.

Le parole dell’agente di polizia sul caso della bambina di 11 anni

La polizia ha avviato un’indagine sulla triste vicenda. Per tutti è un vero e proprio giallo. Il comandante della polizia di Windsor, Michael Greenwood in un’intervista ha dichiarato:

I miei pensieri vanno alla famiglia ed agli amici della ragazzina che è morta a causa di questo tragico incidente. Siamo nelle prime fasi delle indagini, dobbiamo comprendere le circostanze complete.