Una storia davvero bella è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. La protagonista è una bambina chiamata Rachael Young, che si è ritrovata a combattere contro un mostro molto grande, quando aveva solamente 2 settimane di vita. Per fortuna è riuscita a vincere.

I medici non avevano mai visto una cosa del genere, ma con l’impegno ed il coraggio che la piccola ha dimostrato di avere, ha vinto la sua battaglia più difficile.

La piccola Rachael durante la gravidanza non ha mai presentato alcun tipo di problema, sembrava stare bene. Tuttavia, è solo dopo la nascita che i medici hanno scoperto la triste realtà.

Era affetta da una condizione molto rara chiamata Miofibromatosi Infantile. Una malattia che ha portato alla nascita di oltre 100 tumori nel suo corpo, tra questi uno molto pericoloso al cuore.

I medici sin da subito hanno voluto avvisare i genitori della straziante notizia e nessuno sapeva se sarebbe riuscita a sopravvivere. Nessuno aveva la possibilità di trovare un caso simile al suo, anche solo per capire la cura adatta a lei. L’hanno sottoposta a chemioterapie a sole due settimane di vita.

Era la prima volta che i medici scoprivano una cosa del genere. I tumori tutti benigni, ma in posizioni davvero pericolose. Però dopo 18 lunghi mesi è arrivato il miracolo.

La guarigione della piccola Rachael Young

In questo lungo periodo l’hanno sottoposta a tutte le cure necessarie e, alla fine, per i genitori è arrivata la bella notizia. La piccola Rachael è guarita e la possibilità di recidiva è davvero minima. La madre Katie in un’intervista con The Mirror, ha dichiarato:

Adesso abbiamo la speranza per un futuro che non credevamo avremmo avuto. Non sapevamo quando e se l’avremmo persa. Scoprire la malattia per noi è stato un shock tremendo.