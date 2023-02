La storia di Chloe Hocher ha commosso l’intera Italia e si è velocemente diffusa attraverso i social network.

Credit: Facebook

Una ragazza canadese che da poco vive a Belluno e che, qualche giorno fa, ha perso la cosa più importante della sua vita. Per questo ha chiesto aiuto a tutti gli abitanti, promettendo una ricompensa.

Circa due anni fa, quando aveva soltanto 20 anni, Chloe Hocher si è svegliata una mattina ed ha trovato il suo ragazzo senza vita nel loro letto. Era stato colpito da un arresto cardiaco ed era deceduto nel sonno. Condividevano ogni cosa da due anni e stavano progettando il loro matrimonio. Quel giorno il suo mondo è crollato.

Credit: Facebook

Isaac Johansen aveva 19 anni e una vita davanti, non aveva mai avuto problemi di salute e Chloe non si aspettava di perderlo in quel modo.

La madre, leggendo il suo diario e di quel desiderio di un matrimonio ormai andato in frantumi, ha voluto farle una sorpresa per il giorno del funerale.

In accordo con la madre del ragazzo, le hanno regalato un anello e una piccola cerimonia per legarla ad Isaac per sempre. La suocera le ha donato un anello di famiglia, dopo aver fatto fondere la sua fede nuziale con il suo anello di fidanzamento. Doveva avere qualcosa di speciale. E da quel giorno la ragazza non lo ha mai tolto, lo ha portato al collo con una catenina.

Da qualche mese, Chloe si è trasferita a Belluno per lavoro e pochi giorni fa, mentre si trovava al Parco Città di Bologna, ha smarrito quella collana. Per lei è troppo importante ed ha voluto lanciare un appello a tutti gli abitanti. È disposta ad offrire una ricompensa pur di riaverlo con se.

Il disperato appello di Chloe Hocher

Credit: Facebook