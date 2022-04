La storia di don Ernesto: il poliziotto che abbandona la divisa per diventare prete

Un poliziotto, sul punto di convolare a nozze con la sua fidanzata, decide di dire addio alla sua divisa per diventare prete. Questa è la storia di don Ernesto, un sarcedote 43enne il quale ha avuto una forte vocazione sin da bambino. Scopriamo insieme i dettagli della sua vita.

Ernesto Piraino attualmente è un sacerdote presso la parrocchia Sant’Andrea Apostolo, nella chiesa di Santa Maria Goretti della Marina di Guardia Piemontese. Tuttavia in passato era un poliziotto, indossava la divisa ed era fidanzato da ben 6 anni con una donna. L’uomo sentiva una forte vocazione per Dio sin da bambino ma è nell’anno 2006 che qualcosa dentro di lui lo ha spinto ad abbandonare la divisa e a rinunciare al matrimonio.

All’epoca, aveva 27 anni ed ha interrotto il suo fidanzamento per avvicinarsi alla parrocchia. Nonostante ha incominciato a frequentare altre ragazze, Ernesto passava la maggior parte del tempo in chiesa a tal punto che una delle sue compagne gli ha detto:

Se vuoi diventare prete basta che lo dici.

Nell’anno 2011, l’uomo è entrato in seminario ma contemporanemante ha continuato a svolgere la sua professione di poliziotto. Tuttavia, è nell’anno 2017 che la sua vita è cambiata per sempre. Infatti l’11 febbraio ,dal vescovo Leonardo Bonanno ha ricevuto l’ordine di sacerdote nella diocesi di Scalea-San Marco Argentano.

Nell’anno 2021, l’uomo ha scelto la vita da eremita recandosi in un casolare a Belverde Marittima. Dopo qualche mese il vescovo lo ha richiamato e tutti i fedeli a Guardia Piemontese nella chiesa di Santa Maria Goretti lo stavano aspettando. Ernesto non ci ha pensato due volte a rispondere in modo positivo alla chiamata del vescovo. Tuttavia durante il ritiro ha scritto un libro in cui ha raccontato la sua storia: