Una storia incredibile è quella che una donna chiamata Lacie Googh ha voluto condividere sul suo profilo TikTok. Il fidanzato con il quale stava da 5 lunghi anni e che avevano deciso di sposarsi, l’ha lasciata il giorno prima delle nozze, ma lei l’ha presa con molta positività.

La sua vicenda è diventata in fretta virale sui social e sono davvero tante le persone che hanno scelto di congratularsi con il lei, soprattutto per come non si è abbattuta dopo la rottura.

Lacie Goog è una ragazza americana che è diventata molto famosa proprio perché ha scelto di raccontare la sua esperienza, ma soprattutto il suo viaggio di nozze, con una compagnia diversa dal solito.

Infatti, nonostante il momento difficile per la rottura, ha scelto di partire lo stesso, ma invece che con un’amica, ha scelto di andare a fare quel viaggio con sua madre.

Lacie e il fidanzato stavano insieme da 5 lunghi anni. La loro relazione sembrava procedere bene ed infatti, alla fine hanno anche deciso di unirsi in matrimonio.

Tuttavia, è solo dopo aver organizzato tutto, il giorno prima delle nozze, che l’uomo ha preso una decisione davvero insolita. Ha voluto annullare tutto, lasciando la donna in uno stato di grande tristezza e strazio, visto che non avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere.

La decisione di Lacie Googh dopo la rottura

Lacie però invece di abbattersi, chiudersi in casa e piangersi addosso, ha deciso di fare qualcosa di totalmente inaspettato. Ha deciso di partire per il viaggio di nozze, pagato per di più dai suoceri, insieme a sua madre.

La vicenda raccontata dalla giovane donna, ovviamente, è diventata in virale. Raggiungendo milioni di visualizzazioni in pochissime ore.

Sono davvero tante le persone che si sono complimentate con lei, soprattutto per come ha scelto di affrontare la rottura. Essere lasciate all’altare è una cosa che solitamente vediamo solo nei film. In realtà è una cosa che nella vita di tutti i giorni, accade molto più spesso di quello che crediamo.