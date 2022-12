La protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, è una giovane influencer americana chiamata Lane. La sua vita sembrava essere abbastanza normale, fino a quando tramite un messaggio anonimo sui social, ha scoperto la verità sul padre biologico.

L’accaduto ovviamente ha incrinato per sempre i rapporti con la madre, che le ha nascosto una realtà davvero importante, al punto che le due ora non si parlano più.

Il tutto è iniziato a gennaio dello scorso anno. Lane ha un marito e dei figli, la sua vita sembrava procedere normalmente, proprio come sempre. Fino a quando in un messaggio anonimo sui social, qualcuno non le ha detto di andare a fare il test del DNA.

In realtà lei non credeva a quelle parole, era convinta fosse una truffa. Tuttavia, un giorno mentre era con la madre, ha deciso di parlarle di quella chat e di come è andata avanti la conversazione tra lei e quella persona sconosciuta.

È proprio a quel punto, che la signora ha voluto confessare a sua figlia una verità davvero straziante. Il padre non era quello che l’aveva cresciuta, ma una persona con la quale lei aveva avuto una storia mentre era al college.

Le parole di Lane sulla verità di suo padre

Solo dopo aver parlato con mia madre, ho scoperto tutta la verità su mio padre biologico. Quell’uomo che mi seguiva da lontano tramite i social, sapeva tutto di me. Lui ha ricevuto una cartolina con una mia foto di quando avevo 2 anni, ma mia madre lo ha sempre tenuto lontano da me. Quando mi ha trovata sui social, ha iniziato a seguirmi e mi ha visto crescere, sposarmi ed avere dei figli attraverso i post che pubblicavo. Purtroppo anche il rapporto con mia madre si è inclinato per sempre ed è stata una delle cose più difficili che io abbia mai fatto.