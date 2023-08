La storia di Lucia Palermo, definita ‘non idonea’ perché ha avuto un cancro al seno: “Ho visto il mio sogno infrangersi”

La storia di Lucia Palermo è diventata virale sul web e ha lasciato allibite tantissime persone. Una donna che voleva soltanto partecipare ad un concorso pubblico per psicologi della guardia di finanza e che invece è stata scartata soltanto perché due anni fa ha avuto un cancro al seno.

Nonostante Lucia Palermo sia una guerriera che ha sconfitto il male e che dopo due anni ha superato le prove mediche e fisiche, è stata definita “non idonea”.

La legge “non è comprensiva con un ex paziente oncologica”. Lucia non ha potuto partecipare al concorso perché il post cancro è incompatibile con la vita militare.

La legge, piuttosto generica, prevede comunque, per far venir meno tutta una serie di limitazioni, che siano passati 10 anni dalla fine della malattia e i concorsi pubblici hanno limiti di età. Io, quindi, in ogni caso non avrei più potuto parteciparvi. Oggi seguo una terapia ormonale e sto bene. Ho visto il mio sogno infrangersi perché ho avuto una malattia.