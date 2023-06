L’attrice Shannen Doherty, l’attrice diventata famosa negli anni 90 per la sua parte in Beverly Hills 90210, è tornata sui social per parlare della sua malattia. La star ha infatti pubblicato un video che mostra i terribili momenti in cui si sottopone alle cure, annunciando anche che a gennaio ha scoperto di avere delle metastasi al cervello.

Credit: theshando – Instagram

Gli ultimi anni di vita di Shannen Doherty sono stati e sono tutt’ora un inferno.

Era il 2015 quando l’attrice, diventata famosa in tutto il mondo per il suo ruolo di Brenda nella serie tv Beverly Hills 90210, scopriva di essere affetta da un tumore al seno molto aggressivo.

Da subito ha affrontato la sua lotta con grande forza e coraggio, non abbattendosi davanti alle dolorose e debilitanti cure alle quali si è dovuta sottoporre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Noise (@paolonoise)

Nel 2017 sembrava averla vinta, quella battaglia. Ma nel 2020 la malattia si è ripresentata e, come purtroppo spesso accade in questi casi, lo ha fatto in maniera molto più aggressiva.

Lei ha continuato a mostrarsi forte sui social. A raccontare le sue emozioni, i suoi momenti no, ma anche quelli felici in cui riesce a godersi la vita e ridere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Noise (@paolonoise)

Ultimamente, poi, Shannen Doherty ha dovuto affrontare un altro trauma, quello del divorzio con suo marito Kurt Iswarienko, che andava avanto dal 2011 e che è terminato, secondo le voci che sono circolate, per un presunto tradimento di lui.

L’ultimo post di Shannen Doherty

Credit: theshando – Instagram

Alcune ore fa l’attrice è tornata sui social e si è lasciata andare ad un nuovo racconto sulla sua malattia, che purtroppo non è affatto buono.

Nel video si vede lei che si sottopone al ciclo di radioterapie al cervello e i suoi occhi che piangono. Nel post poi spiega: