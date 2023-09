La storia di Shannon Meenan Browse non ha sconvolto solo la sua famiglia, ma anche tutti quelli che l’hanno conosciuta. Purtroppo ha perso la vita a 32 anni, dopo un intervento per perdere peso, eseguito in Turchia. Ha lasciato il marito, 4 figli e tutti i suoi familiari.

A raccontare l’accaduto la BBC, che ha voluto anche mettere in guardia tutti, sulla questione di andare all’estero per subire interventi delicati come questo.

La storia di Shannon è iniziata 18 mesi fa. Lei viveva a Londonderry, nell’Irlanda del Nord. Aveva un marito e 4 figli. Tuttavia, non riusciva proprio ad accettare il suo peso.

Per questo motivo ha deciso di recarsi in una clinica in Turchia, per eseguire un intervento per perdere peso. Chiamato proprio Gastric Sleeve. I familiari nel raccontare l’accaduto, hanno raccontato che la donna ha iniziato a stare male, già poche settimane dopo l’intervento.

Non poteva mangiare più cibi solidi, ma solo liquidi. Tuttavia, ogni volta vomitava. La situazione è apparsa da subito disperata, ma è solo dopo esser tornata a casa e dopo che una visita, che i medici si sono resi conto che la sua vita era appesa ad un filo.

Era ricoverata ad un ospedale di Londra, ma a causa di ciò che stava vivendo, era diventata molto magra ed aveva anche perso i capelli. Purtroppo alla fine di agosto, è deceduta.

Lo strazio dei familiari di Shannon Meenan Browse

Shannon oltre al marito Don, ha lasciato 4 bambini. I familiari si dicono ancora sconvolti ed addolorati per la sua perdita. Il fratello Shane in un post straziante sui social, per avvisare tutti di evitare cose del genere, ha scritto:

Il peso può essere sostituito, ma le vite no. Prima di viaggiare all’estero per qualsiasi trattamento, pensateci bene. C’è di più della vostra preziosa vita che rischiare tutto per adeguarsi alle leggi della società.

Ovviamente al momento quello di Shannon non è un caso isolato, per ora sono ben 7 le persone decedute, a causa di questi interventi, che portano a conseguenze fatali.