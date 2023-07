Sul caso del decesso di Lisa Marie Presley, figlia del cantante Elvis Presley, arrivano nuovi elementi che possono chiarire il perché la donna improvvisamente ha perso la vita. La colpa sarebbe da individuarsi nelle complicazioni di un intervento per la perdita di peso a cui l’attrice si era sottoposta poco prima. A causa di quello che ne è conseguito, Lisa Marie Presley è scomparsa.

La figlia di uno dei più grandi cantanti dei nostri tempi è deceduta per le complicazioni di un intervento di chirurgia bariatrica a cui si era sottoposta anni fa. Il medico legale ha stabilito le cause del decesso della donna di 54 anni, avvenuto il 12 gennaio scorso a Los Angeles.

La figlia di Elvis Presley ha perso la vita per cause naturali. La colpa è da individuarsi in un’ostruzione dell’intestino tenue, come stabilito dall’autopsia i cui esiti sono stati pubblicati giovedì pomeriggi dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles.

Lisa Marie Presley ha avuto delle complicazioni abbastanza comuni in seguito all’intervento utile per perdere peso. Intervento che si esegue quando altri metodi per dimagrire non hanno funzionato o se una persona versa in condizioni mediche gravi.

La donna di 54 anni è deceduta in un ospedale a Los Angeles, dove i paramedici l’avevano portata in seguito a una chiamata del 911. Era in arresto cardiaco. Il referto dell’autopsia parla anche di dolori dello stomaco avvertiti poche ore prima.

Lisa Marie Presley deceduta per le complicazioni di un intervento chirurgico a cui si era sottoposta per perdere peso

La donna ha trovato sepoltura il 22 gennaio scorso a Graceland, la casa dove aveva vissuto da bambina, un’attrazione turistica molto frequentata dai fan del re del rock, suo padre, Elvis Presley.

La cantante e attrice ha lasciato il compagno 34enne, l’attore di «Daisy Jones & the Six» Riley Keough e le gemelle 15enni Harper e Finley Lockwood.