La storia di Marta Roncoroni ha spezzato il cuore di tantissime persone. Un mese e mezzo fa, la 15enne aveva scoperto una straziante diagnosi: un tumore maligno al cervello. Si era sentita male dopo gli allenamenti di ginnastica artistica ed era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Milano.

Ha lottato con tutte le sue forze, insieme ai medici e alla sua famiglia, ma quel mostro ha avuto la meglio. Oggi il suo papà vuole che la scomparsa della sua bambina non sia vana e si appella al cuore di quante più persone possibili. Ha dato vita ad una raccolta fondi che ha lo scopo di fornire ai medici che hanno curato Marta Roncoroni, tutti gli strumenti necessari per accudire e curare tutte le persone ricoverate tra quelle mura. Tutte le persone che stanno affrontando una battaglia proprio come quella della sua bambina. Ha scritto una “lettera-testamento” della 15enne, parole commoventi che hanno permesso di raccogliere in soli 6 giorni, oltre 63 mila euro.

Ciao, sono Marta. L’11 dicembre ho compiuto 15 anni, ma il mio è stato un compleanno diverso dal solito, a suo modo unico, vissuto in un modo sospeso e lontano, dove tempo, spazio, suoni, luci e colori hanno un senso completamente diverso da quello comune. La notte del 10 novembre una emorragia cerebrale dovuta a un tumore maligno, che non sapevo di avere, ha reso necessario il mio ricovero nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica dell’ospedale San Gerardo di Monza. Qui ho incontrato dei medici e degli infermieri straordinari, una seconda famiglia, che ha provato di tutto per strapparmi a un destino terribile e ingiusto. Anche io ci ho provato. Tanto, tantissimo, con tutte le mie forze. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo…

Con le sue strazianti parole, scritte dal suo papà, Marta ha spiegato che la sua raccolta fondi ha un solo obiettivo. Ovvero quello di fornire ai suoi medici altri strumenti per aiutare tutte le persone nelle sue stesse condizioni.

Non avete idea della quantità di persone, strumenti e materiali che sono necessari ogni giorno ad un paziente nelle mie condizioni.

E ha concluso la lettera con un messaggio importante, una lezione per ogni persona che avrà la fortuna di leggere le sue parole: