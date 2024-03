La straziante notizia poco fa, le ricerche si sono concluse con un tragico epilogo: è stato trovato morto

Le ricerche di Claudio Ongaro si sono concluse con il più tragico degli epiloghi. L’uomo di 40 anni era scomparso dallo scorso 5 ottobre. Numerosi gli appelli diffusi sul web dal comune e dalla famiglia, con la speranza di poterlo riabbracciare.

Purtroppo, lo straziante ritrovamento è arrivato domenica mattina, 24 marzo 2024. Claudio Ongaro era uscito per un’escursione sulla Presolana (Prealpi Bergamasche). L’ultima volta è stato visto proprio mentre percorreva quel percorso. Poi, nessuno ha avuto più sue notizie.

È stata la moglie a lanciare l’allarme, quando non lo ha visto tornare a casa. Erano ormai le 21:30 e non riusciva a contattarlo. I ricercatori si sono subito mobilitati per trovarlo. Hanno individuato la sua vettura, ma di Claudio non c’era traccia. Per giorni, in tanti hanno lavorato al fine di trovare l’uomo e riportarlo tra le braccia della sua famiglia.

I Vigili del Fuoco hanno impiegato ogni tecnologia, anche una nuova applicazione Apple che consente di individuare un iPhone fino a 30 metri di distanza. I droni hanno sorvolato la zona, muniti del dispositivo, ma non sono riusciti a trovare il telefono dello scomparso.

Un primo segnale, è arrivato lo scorso 23 marzo. I soccorritori hanno trovato un caschetto simile a quello indossato da Ongaro. È stato quando gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a raggiungere il caschetto con l’elisoccorso, che è arrivato il tragico epilogo. Hanno trovato il corpo di Claudio ormai privo di vita.

La salma del 40enne è stata recuperata e affidata alla sua famiglia. La notizia ha straziato il cuore dell’intera comunità. Tante le persone che in queste ore si stanno recando alla chiesetta dei Morti Nuovi delle Fiorine, per stringersi al dolore della moglie e a quello del figlio e dei fratelli. L’ultimo saluto all’escursionista verrà celebrato domani pomeriggio, alle 15:00, presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano.

