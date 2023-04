La straziante vicenda della piccola Eliyanah Crisostomo, la bimba di 5 anni uccisa per sbaglio nel giorno del suo compleanno

Una storia straziante è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. La protagonista è una bambina di soli 5 anni, chiamata Eliyanah Crisostomo, che purtroppo è deceduta nel giorno del suo quinto compleanno, mentre era diretta al ristorante con i suoi genitori.

Per i familiari e per tutti quelli che l’hanno conosciuta, sono giorni di grande strazio e tristezza. Nessuno di loro si sarebbe mai immaginato di vivere una perdita simile, in un momento che doveva essere di festa.

Era la sera di sabato 8 aprile. Eliyanah era in macchina con i suoi genitori e si trovavano sulla Interstate 880, nella zona di Santa Cruz, a Sacramento, nello Stato della California.

La bambina era in auto con la sua famiglia ed insieme, erano diretti per festeggiare il suo compleanno. Volevano andare ad un ristorante del posto, dove li attendevano anche altri parenti.

Tuttavia, è proprio durante il viaggio che è avvenuto l’impensabile. Un colpo partito da un’arma da fuoco, ha colpito per sbaglio la bimba e le sue condizioni sono apparse molto gravi sin da subito.

I genitori nel sentire quel forte rumore e nel vedere la situazione critica della loro piccola, hanno deciso di trasportarla d’urgenza in ospedale. Però è proprio qui che nella notte, Eliyanah ha esalato il suo ultimo respiro.

Le indagini per il decesso della piccola Eliyanah Crisostomo

Le forze dell’ordine hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso e per il momento, sembra che abbiano trovato anche i responsabili di questa vicenda.

Hanno arrestato tre ragazzi, che si trovavano su quella strada ed uno di loro, nel vedere gli agenti ha anche gettato l’arma fuori dal finestrino. Le forze dell’ordine l’hanno recuperata ed ora stanno cercando di far luce sulla vicenda.

La piccola Eliyanah aveva solamente 5 anni e tutta la vita davanti a sé. La sua storia ha spezzato i cuori di molte persone, perché lei in ciò che stava accadendo con quei ragazzi non aveva responsabilità, desiderava solo poter festeggiare il suo compleanno.