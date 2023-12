Si chiama Carla Gatto ed è la nonna 75enne di Giulia Cecchettin. In questi ultimi giorni, nonostante la perdita, ha deciso di presentare il suo nuovo libro “Emma”, dedicato appunta alla nuora scomparsa circa un anno fa, per un brutto male.

In questa occasione intervistata da Il Corriere della Sera, ha voluto parlare anche del dolore e dello strazio che sta vivendo, per la perdita della sua nipotina di appena 22 anni. I familiari ora sono chiusi nel silenzio. La signora ha dichiarato:

Giulia è diventata la figlia di tutti. Ma è giusto così, la sua storia è arrivata al cuore di tantissime persone. Questo libro ho iniziato a scriverlo durante il Covid, poi ho deciso di dedicarlo a mia nuora, mancata circa un anno fa. Il prossimo lo dedicherò a Giulia.

Giulia però non è Emma, per lei non c’è stato un lieto fine e ora abbiamo un dolore devastante da affrontare. La nostra bambina non meritava un finale così crudele. Mi manca tutto. Lei era meravigliosa.