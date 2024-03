La terra continua a tremare: ancora una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4

Magnitudo di 4.4 per il terremoto che ha avuto luogo all'alba di oggi al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Ecco tutto quello che sappiamo, se ci sono danni alle cose o alle persone

In Sicilia sveglia turbolenta nella mattina di martedì 12 marzo 2024, a causa di un terremoto avvertito in provincia di Messina. All’alba, infatti, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo di 4.4 al largo delle Isole Eolie. Erano le 05.37 di questa mattina. L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una profondità di 243 chilometri, lontano comunque dalla costa.

L’epicentro del terremoto è stato segnalato in mare, lontano dalla costa. Per questo motivo, anche se la scossa è stata piuttosto alta, con una magnitudo di 4.4. L’epicentro si trovava al largo delle Isole Eolie, proprio di fronte alla città di Messina, a 10 chilometri a nord-est dalle coste di Lipari e ad una profondità di 243.3 chilometri.

Proprio per il fatto che l’epicentro ha avuto luogo in mare e a tale profondità, non sono stati segnalati dalle autorità competenti danni alle cose o alle persone. La scossa è stata preceduta da un altro terremoto nella stessa zona, vicino Lipari, con magnitudo 2.0 alle 02.10 e a una profondità di 16 km.

Nella giornata precedente a destare preoccupazione erano state anche le scosse registrate in provincia di Napoli. In particolare quella di magnitudo 3.0 con epicentro a Massa di Somma, a una profondità di 2.9 chilometri, ha creato allarme.

In questo caso, per il terremoto avvertito nella giornata di lunedì 11 marzo 2024, la popolazione ha avvertito distintamente tutti i segnali del sisma. La scossa, infatti, si è sentita dai paesi Vesuviani e fino ai Campi Flegrei.

Terremoto in provincia di Messina: la zona è ad alto rischio sismico

Secondo quanto riportato nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003, aggiornata con Delibera della Giunta Regionale della Sicilia (408 del 19.12.2003) e modificata con la D.G.R. 81 del 24 febbraio 2022, la pericolosità sismica di Messina è di livello 1.

Il livello 1 indica una zona con pericolosità sismica alta: indica, cioè, il luogo dove possono verificarsi terremoti davvero molto forti.