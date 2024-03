Nella giornata di oggi, si sta tenendo la quarta udienza del processo per il delitto di Giulia Tramontano, di cui unico imputato è Alessandro Impagnatiello. Dopo la sorella della 29enne, in aula ha parlato anche il collega del barman, che ha spiegato dettagli inediti sulla situazione.

Il ragazzo ha parlato di Impagnatiello dicendo che più volte aveva mentito, dicendo anche che i suoi genitori erano molto malati. Infatti usava spesso questa scusa per uscire prima da lavoro ed anche per non presentarsi. Dicono che rubava anche i soldi ed altri oggetti di valore. Il testimone in aula ha detto:

Lui eravamo al bar io al ristorante, lavoravamo a stretto contatto. Io hotel era risaputo che avesse un figlio e che lo nascondeva, ce l’avevano detto anche i suoi ex colleghi. Ha sempre negato, diceva che era suo nipote.



Aveva mentito anche sui problemi di famiglia, diceva che i suoi genitori erano molto malati per ottenere premessi e uscite anticipate. Al Four Season aveva detto che il padre era in fin di vita per tumore, a noi la madre. Poi rubava oggetti di valore e soldi, metteva in difficoltà anche noi. Metteva in difficoltà tutti.

La rivelazione del collega di Alessandro Impagnatiello su cosa ha fatto il 27 maggio: giorno del delitto

CREDIT: RAI

Dal racconto del collega, il barman il 27 maggio era a lavoro e doveva rimanere fino a tardi. Tuttavia, usando appunto una delle sue gravi scuse sulle condizioni della madre, è riuscito ad uscire in anticipo. Il ragazzo poi su cosa è successo ha detto: