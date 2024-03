In queste ore si sta tenendo appunto la quarta udienza del processo per il delitto di Giulia Tramontano. Impagnatiello come in ogni occasione, è presente in aula, anche se nella sua detenzione in casa circondariale è tenuto ancora sotto stretta sorveglianza.

La 29enne incinta, ha perso la vita lo scorso 27 maggio, dopo esser rientrata a casa, per mano del suo compagno e padre di suo figlio. In quel pomeriggio ha avuto un incontro importante, con l’altra donna che lui frequentava da circa un anno.

Insieme erano riuscite a far crollare il suo castello di bugie. Tuttavia, una volta rientrata nella sua abitazione, è avvenuto l’impensabile. L’uomo l’avrebbe colpita alle spalle e dall’autopsia è emerso appunto che l’ha colpita con circa 37 fendenti, tutti nella parte del petto. Inoltre, poco dopo ha provato prima a bruciare il corpo nella vasca da bagno e dopo anche nel box auto sotto casa.

Impagnatiello ha cercato di far credere a tutti che Giulia in realtà era scomparsa, dopo la discussione avuta per l’altra donna. Solo diversi giorni dopo, incastrato dagli agenti ha ammesso la verità ed ha fatto anche ritrovare il suo corpo.

La nuova udienza per il delitto di Giulia Tramontano

CREDIT: RAI

Lo scorso 7 marzo, si è tenuta la terza udienza, nel quale hanno mostrato le chat tra Giulia e l’altra ragazza ed anche il video del gender reveal, in cui scoprivano di aspettare il piccolo Thiago. Nella giornata di oggi, è in programma la testimonianza della sorella Chiara, prima ha parlato anche sua madre. La ragazza in aula ha detto: