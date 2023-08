Un gesto bellissimo quello di Miroslav, uno dei sei figli di Sinisa Mihajlovic. Il ragazzo, classe 2000, a soli 23 anni ha portato a termine il corso per diventare allenatore di calcio e ottenuto il patentino Uefa C, che ha mostrato orgoglioso sui social insieme ad una dedica verso chi gli è sempre stato di ispirazione, suo papà.

Credit: miromiha – Instagram

lo scorso 14 dicembre il mondo del calcio, in particolare quello italiano, apprendevano con enorme tristezza la notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic.

L’ex calciatore di Lazio e Inter e allenatore di tante squadre italiane, se ne andava al termine di una dolorosa e faticosa lotta contro una leucemia che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Il vuoto lasciato dal serbo è stato enorme per tutti, ma in particolare per la sua famiglia, che ha sempre avuto l’onore di vivere da vicino il grande uomo che Sinisa ha sempre dimostrato di essere anche sul campo da calcio e in panchina.

Una famiglia numerosa, quella creata da Mihajlovic. Il primo figlio, Marko, è nato nel 1992 a Roma, da una relazione che all’epoca aveva durante la sua avventura come calciatore della Lazio.

Successivamente aveva conosciuto quella che sarebbe diventata la donna della sua vita, Arianna Rapaccioni, che ha sposato nel 2005 e che gli ha donato altri 5 bellissimi figli.

Nel 1997 è nata Viktorija e l’anno successivo Virginia. Loro due sono le uniche femmine. Poi nel 2000 è nato Miroslav, nel 2002 Dusan e nel 2004 l’ultimo, Nicholas.

Il figlio di Sinisa Mihajlovic segue le orme del papà

Nei giorni scorsi è arrivato alla cronaca il gesto che Miroslav, quarto figlio di Sinisa Mihajlovic, ha fatto per sé ma anche in onore di suo papà.

Da sempre legato anche lui al calcio, con un passato da giocatore nelle giovanili della Lazio, della Tor di Quinto e della Sampdoria, ha deciso ora di intraprendere un’ulteriore strada.

Dopo aver seguito il corso a Coverciano per diventare allenatore, ha ufficialmente ottenuto il patentino Uefa C.

Credit: ariannamihajlovic – Instagram

Potrà quindi ora seguire le orme di suo padre, vero maestro della panchina. E già da gennaio fa parte dello staff tecnico della squadra romana Urbetevere.

Miroslav ha annunciato questo importante traguardo sui social, postando nelle storie una foto dell’attestato, accompagnandola con una dedica per suo papà, che è sempre stato e sempre sarà fonte di ispirazione. Ecco le sue parole: