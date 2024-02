La straziante lettera postuma di Daniella Thackray, 25enne inglese stroncata da una malattia in pochi mesi

Una storia commovente è quella di Daniella Thackray, una giovane donna inglese di soli 25 anni, che purtroppo è stata portata via da una malattia terribile. Prima di andarsene ha scritto una toccante lettera, affidandola ai familiari con la promessa di pubblicarla nel giorno in cui il suo cuore si sarebbe fermato per sempre. Oggi quella lettera, diventata virale, ha spezzato il cuore di persone da ogni parte del mondo.

Era la scorsa estate, solo pochi mesi fa, quando la vita di una giovane donna inglese, la 25enne Daniella Thackray, è stata completamente sconvolta da una diagnosi imprevedibile e devastante: Colangiocarinoma. Un tumore che colpisce i dotti biliari e affligge 2 persone ogni 100mila. Patologia che ad oggi, purtroppo, non ha cure.

Consapevole del suo destino, la giovane ha scritto una lettera e l’ha affidata ai suoi familiari, con la promessa di pubblicarla quando si sarebbe spenta per sempre. Quel giorno è purtroppo arrivato e le parole scritte dalla ragazza, diffuse su internet, hanno commosso persone da ogni parte del mondo.

Le parole strazianti di Daniella Thackray

Daniella ha spiegato che, da quando ha ricevuto la diagnosi, ciò che ha scelto di fare è stato di godersi ogni momento e le cose belle, piuttosto che abbattersi.

Come ho sempre detto e creduto bisogna godersi le piccole cose della vita e apprezzare ogni momento! ‘Romanticizza’ la tua vita! Fai tutto quello che ti rende felice e non permettere a nessuno di toglierti la gioia della vita.

Daniella spiega di aver amato la sua vita e tutto ciò che di bello le ha donato: “(…) il mio lavoro, il mio fidanzato, la mia famiglia, i miei amici e il mio cane, la casa che dovevamo comprare e il futuro che ci stavamo creando. Leo, il mio bambino peloso è stato sicuramente portato nella mia vita per aiutare a illuminare i miei giorni più bui“.

La 25enne ha poi concluso ringraziando e augurando il meglio al suo fidanzato Tom, e citando una frase di Winnie The Pooh, che recita così: