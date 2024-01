Un’altra diagnosi terribile da affrontare per Sarah Ferguson, che ha un melanoma, una neoplasia della pelle scoperta per caso. Nell’ultimo anno l’ex moglie del principe Andrea ha già dovuto affrontare un tumore al seno, sconfitto grazie alla diagnosi precoce delle cellule tumorali. Adesso dovrà iniziare di nuovo tutto da capo, per cercare di vincere anche questa nuova sfida medica, non facile da accettare.

Mi sono presa un po’ di tempo per me stessa perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, la mia seconda diagnosi di cancro in un anno da quando mi è stato diagnosticato un tumore al seno quest’estate e ho subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva.

Queste le parole dell’ex moglie del principe Andrea, che in un post annuncia la nuova patologia che dovrà affrontare con l’aiuto dei medici. Proprio nei giorni in cui il Regno Unito è preoccupato per le condizioni di salute della Principessa Kate Middleton e l’operazione alla prostata di Re Carlo.

Nei mesi scorsi Sarah Ferguson aveva dovuto affrontare una neoplasia al seno, che i medici hanno individuato e curato in tempo. Ora la diagnosi di melanoma. I dermatologi si sono accorti della patologia, dopo aver rimosso dei nei dal suo corpo in seguito all’intervento chirurgico al seno.

È stato grazie alla grande vigilanza del mio dermatologo che il melanoma è stato rilevato. Naturalmente un’altra diagnosi di cancro è stata uno shock, ma sono di buon umore e grata per i tanti messaggi di amore e sostegno.

Sarah Ferguson e la diagnosi di melanoma

Credo che la mia esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma e invito chiunque legga questo articolo a essere diligente. Sono incredibilmente grato alle équipe mediche che mi hanno supportato in entrambe queste esperienze con il cancro e alla Clinica MAYRLIFE per essersi presa cura di me con delicatezza nelle ultime settimane, concedendomi il tempo per il recupero.

La Duchessa di York sottolinea di essere a casa a riposa, circondata dal sostegno e dall’affetto della sua famiglia.