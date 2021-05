Continuano ad arrivare messaggi di tristezza e dolore per la morte di Luana D’Orazio, la giovane mamma e operaia in una ditta tessile, morta sul posto di lavoro lo scorso lunedì 3 maggio. La giovane vittima aveva un bambino piccolo ed era fidanzata da due anni con un ragazzo che amava e con il quale sognava un futuro insieme.

Intervistato dai giornalisti de La stampa, Andrea Orlandi, 27 anni e come la sua ragazza anche lui operaio, ha espresso tutto il suo dolore per la morte della sua fidanzata.

Il giovane ha raccontato di come si amassero e di come sognassero un futuro insieme. Volevano sposarsi presto e mettere su una famiglia meravigliosa. Tutti sogni spezzati troppo presto da un incidente che resta tuttora difficile da accettare, soprattutto per come è avvenuto.

Andrea ha raccontato che lui e Luana avevano dormito insieme la notte prima della tragedia. L’ha sentita alzarsi e andare via intorno alle 6:00 del mattino. Si era raccomandato con la sua fidanzata di mandargli un messaggio appena fosse arrivata in fabbrica. Sms che puntualmente è arrivato.

Poi lui le aveva mandato un altro messaggio intorno alle 9:50, per chiederle come procedeva la giornata di lavoro. A quel messaggio, però, non è mai arrivata una risposta.

Aperta un’indagine per la morte di Luana

Poco prima delle 10:00 del mattino di lunedì scorso, Luana D’Orazio ha perso la vita in un incidente sul lavoro, nella ditta tessile in cui lavorava. La 22enne si è incagliata in un ingranaggio di un grosso orditore e poi è stata risucchiata dai pesanti rulli.

Inutili tutti i tentativi di soccorso. La giovane ha perso la vita sul colpo.

La procura di Pistoia, che è giunta sul posto e che ha effettuato tutti i rilievi del caso, ha aperto un’indagine su quanto accaduto. La volontà è quella di capire se quanto successo si potesse evitare e se ci siano responsabilità da parte di qualcuno.