“La vecchia me è morta e la nuova me è arrivata”: la moglie del calciatore parla della sua rinascita dopo il cancro

La vita a volte decide di mettere davanti alle persone degli ostacoli che sembrano insormontabili. Ne sa qualcosa Claudia Lai, che nell’aprile del 2019 ha scoperto di dover affrontare e combattere un cancro al seno. A settembre dell’anno scorso, la dj e moglie del calciatore Radja Nainggolan, ha urlato al mondo che quella battaglia, lei l’aveva brillantemente vinta.

Credit: claudia_lai_82 – Instagram

In questi giorni, sull’account Instagram della moglie del calciatore è apparso un nuovo post molto toccante che non è passato di certo inosservato ai numerosi fan.

Claudia ha pubblicato un suo scatto, in bianco e nero e nel quale mostra fiera il suo sorriso smagliante, parlando nella didascalia di come ha vissuto la sua rinascita. Ecco le sue parole:

Nel momento in cui entri nel tunnel della disperazione, entri in una persona diversa e, quando verrai fuori, non sarai più in grado di riconoscere il tuo vecchio volto: non ti apparterrà più, sarà accaduta una discontinuità. Ora c’è una frattura: la vecchia me è morta e la nuova me è arrivata. Per rinascita s’intende questo: essere nati due volte.

In pochissimo tempo migliaia di persone si sono riversate nella sezione commenti e reazioni, per mostrare tutti il loro sostegno alla donna. Tra i tanti spunta anche il like di Francesco Totti, ex capitano della Roma ed ex compagno di squadra di Nainggolan.

Claudia Lai e la sua lotta con il cancro

Credit: claudia_lai_82 – Instagram

Come anticipato, Claudia Lai nell’aprile del 2019 ha ricevuto una delle notizie più devastanti che una donna e mamma possa ricevere: un cancro al seno.

Da allora è iniziato per lei un calvario fatto di lunghi ricoveri e pesanti cure mediche a base di chemio e radio terapie.

Dopo circa un anno e mezzo, precisamente il 14 settembre del 2020, sull’account Instagram della wag è comparso un annuncio che tutti aspettavano.

Oggi….14 settembre 2020. Scusate ma io devo proprio festeggiare la mia vittoria!

Claudia ha affrontato tutta la sua battaglia a testa alta, fin dal primo giorno. Prima di iniziare le sue cure, che le hanno fatto vivere il peggiore periodo della sua vita, aveva mostrato tutta la sua volontà di uscirne quanto prima, facendo una promessa alle sue due bambine: