“La vita è troppo breve, sorridete e fate sorridere gli altri”. Lulu è morta a soli 19 anni, ma la sua storia è entrata nel cuore di tutti

La storia di Lulu è entrata nel cuore di tantissime persone. Una ragazza di 19 anni che ha insegnato al mondo i veri valori della vita. Quella stessa vita che le ha messo dei dolorosi ostacoli lungo il cammino e che lei ha cercato di oltrepassare con tutta se stessa e sempre con il sorriso sul volto. La sua storia è diventata un cortometraggio.

Lulu Blundell aveva solo 15 anni, quando nel 2019 ha scoperto di avere il Sarcoma di Ewing. Si tratta di un raro tumore che colpisce le ossa e i tessuti molli.

Per il successivo anno e mezzo, la 15enne si è sottoposta ad una chemioterapia aggressiva ogni due settimane per 7 giorni. Alla fine i medici sono stati costretti ad amputarle una gamba. Nonostante tutto, è riuscita a vincere la sua battaglia. Il 20 gennaio del 2020, è arrivata la notizia tanto attesa: “Lulu sei libera dal cancro”.

Tutto sembrava essere tornato alla normalità, ma dopo due anni quell’incubo è tornato. Lulu ha accusato un forte dolore alla spalla e convinta che si trattasse di un infortunio sportivo, vista la sua passione per il rugby, ha deciso di recarsi in ospedale. Purtroppo il “mostro” era tornato e si era insediato alla spalla, alle costole e al torace. Un cancro terminale, contro cui i dottori non potevano far nulla.

Il coraggio e la forza di Lulu

Lulu però non si è data per vinta. Ha deciso di non sottoporsi alla chemioterapia, visto che non aveva speranze. Ha scelto di vivere i suoi ultimi giorni in modo lucido, godendosi ogni istante. Ha organizzato viaggi con la famiglia, gli amici e il suo fidanzato.

Si è impegnata in campagne di sensibilizzazione volte ad aiutare tutte le persone nella sua stessa situazione, grazie al sostegno dell’associazione Teenage Cancer Trust.

Ha partecipato ad una corsa di beneficenza, nonostante la protesi e il suo corpo ormai debilitato. Ha sorriso ed ha apprezzato ogni istante. I suoi video oggi hanno fatto il giro del mondo e sono diventati un cortometraggio, “Lulu: Forever 19”.

Nessun genitore vorrebbe mai immaginare di dover sostenere il proprio figlio o la propria figlia nel percorso di accettazione di una diagnosi terminale, nella decisione di dover morire o come organizzare il suo funerale. Ma queste conversazioni difficili vengono affrontate ogni giorno nel mondo.

Queste le commoventi parole della madre di Lulu, che non l’ha mai abbandonata. Una ragazza che si è spenta a 19 anni, dopo anni di sofferenza, ma che l’ha fatto con il sorriso, insegnando a tutti come bisogna affrontare la “fine” senza avere rimpianti e quanto sia importante non rimandare nulla. La stessa Lulu ha concluso il suo filmato con queste bellissime parole: