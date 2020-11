In molti hanno deciso di partecipare al funerale del piccolo Lorenzo Ortolan, morto a soli 9 mesi. I genitori hanno voluto esprimere i loro ringraziamenti a tutti coloro che in questi giorni gli sono rimasti vicini, in questo momento di grande dolore. Una tragedia che ha scosso moltissime persone.

Il rito funebre è stato celebrato lo scorso sabato 14 novembre. Anche Papa Francesco ha voluto mandare le condoglianze alla madre e al padre.

Una folla commossa ha deciso di partecipare per un ultimo saluto al bimbo, che si è spento a soli 9 mesi. La mamma, dopo la messa, ha dichiarato:

Sei stato il dono più bello che io e papà abbiamo mai ricevuto, arrivato nel nostro terzo anniversario. Grazie a tutti voi abbiamo trovato la forza in questi giorni interminabili.

Al funerale era presente anche il sindaco, Diego Zanchetta. Il parroco invece, durante la benedizione, ha letto il messaggio che ha inviato il Papa ai genitori, tramite il Cardinale Pietro Parolin. Ha dichiarato:

Esprimo ai genitori le mie più sentite condoglianze, assicurando il ricordo nella celebrazione eucaristica ed invio di cuore la benedizione alle comunità di Gaiarine e Brugnera.

Funerale Lorenzo Ortolan, la tragica morte

Il dramma di questa famiglia si è consumato nel pomeriggio di venerdì 6 novembre, mentre il piccolo era a casa dei nonni, in un comune in provincia di Pordenone. Lo avevano portato a fare una passeggiata, durante la quale il bimbo si era addormentato nel suo passeggino.

Sono tornati a casa ed intorno alle 15.50, quando sono andati a controllare, lo hanno trovato agonizzante. Hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118 e i sanitari lo hanno portato d’urgenza in ospedale. Però, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

In un primo momento gli inquirenti intervenuti, credevano che fosse deceduto dopo aver provato a liberarsi. Credevano che fosse rimasto incastrato con la cinghia del passeggino. In seguito, però, dall’autopsia è emerso che il piccolo è morto a causa della SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del neonato.